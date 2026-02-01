СКР возбудил дело о покушении на убийство после пропажи ребенка в Петербурге

О пропаже Павла 2017 года рождения стало известно накануне. По данным МВД, в 14:00 30 января ребенок ушел кататься с горки и не вернулся. Несовершеннолетний имеет худощавое телосложение, рост 122−124 см. Он был одет в черную шапку, длинную куртку чуть выше колена черного цвета с красными вставками, темно-синие штаны с камуфляжными вставками на коленях, бежевый шарф. При себе Павел имел рюкзак черного цвета.