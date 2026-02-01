На Доватора в Ростове легковушка врезалась в дерево после ДТП, есть пострадавший

По данным ведомства, инцидент произошел около 20:35 вечера 31 января на улице Доватора. Предварительно, 30-летний водитель «Лада 2121400» в состоянии опьянения не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Мерседес», ехавшим впереди. После этого иномарку с 22-летним водителем отбросило на дерево.