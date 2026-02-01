На Доватора в Ростове легковушка врезалась в дерево после ДТП, есть пострадавший

Прошедшим вечером в Ростове-на-Дону после ДТП с участием двух легковушек одна из машин врезалась в дерево, пострадал человек. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, инцидент произошел около 20:35 вечера 31 января на улице Доватора. Предварительно, 30-летний водитель «Лада 2121400» в состоянии опьянения не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Мерседес», ехавшим впереди. После этого иномарку с 22-летним водителем отбросило на дерево.
— В результате пострадал водитель «Лада 2121400». Правоохранители выясняют детали и обстоятельства случившегося, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.
Водителей просят быть осторожными на зимних дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
