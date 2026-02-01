В Красноярском крае нашли пропавшего на горе сноубордиста

В воскресенье в ГУ МЧС России по региону сообщили о поисках пропавшего сноубордиста, который не вернулся к своей группе после катания на горе Аргыджек в Красноярском крае.
«Поиск завершился благополучно благодаря оперативной подаче заявки. Следы Владимира Валерьевича обнаружил наш беспилотник, далее поисковая группа — в ее составе были добровольцы и друзья потерявшегося — двинулась в направлении следов, к группе подключились спасатели, силами которых была произведена эвакуация найденного», — говорится в сообщении отряда.
В поисковом отряде отметили, что в поисках приняли участие более 60 человек, в их числе специалисты КГКУ «Спасатель», СРПСО МЧС, ГУ МВД, отряды «ЛизаАлерт» и «Азимут», а также неравнодушные местные жители, близкие и друзья сноубордиста.