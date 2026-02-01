В Кузбассе задержали администратора сауны, где погибли подростки

В субботу при пожаре в частной сауне в Прокопьевске погибли пять человек. Среди них три девушки 16 лет и двое юношей — 15 и 17 лет. Еще одной 16-летней девушке удалось спастись, она не пострадала. Подростки отмечали там день ее рождения.