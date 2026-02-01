Ричмонд
На Кубани ревнивец по ошибке поджег чужой автомобиль вместо машины соперника

Перед судом предстанет 31-летний житель Ейска Краснодарского края, который сжег чужой автомобиль из ревности. Он хотел отомстить сопернику, но перепутал машину, сообщает ГУ МВД Кубани.

Источник: Российская газета

Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник заревновал свою знакомую к другому мужчине. Однако перепутал автомобиль и сжег машину соседа.

«Ночью злоумышленник подошел к дому оппонента, слил бензин из стоящего рядом мопеда в пластиковую бутылку, из нее облил горючим лобовое стекло “Лады”, бросил зажигалку и скрылся», — уточнили в пресс-службе.

Возгорание машины заметил сосед соперника и вызвал пожарную службу. Как оказалось, машина принадлежала его знакомой, а не объекту ревности.

В результате вендетты автовладелице нанесен ущерб в 160 тысяч рублей.

Мужчину обвиняют по статье УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Дело направлено в суд. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.