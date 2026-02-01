Ричмонд
Добермана привязали к забору и оставили замерзать в Уфе

Рядом положили пакет с лекарствами.

В Уфе, в районе 18-ой больнице, местная жительница обнаружила добермана, которого кто-то привязал к забору и оставил замерзать. Об этом сообщает реабилитационный центр «Пин и Пуф», куда обратилась женщина.

Рядом с собакой лежал пакет с лекарствами.

«Собака истощена и очень ослабленная, молодой кабель, крупный, знает машину. Что было с ним ранее, как он оказался в этой ситуации, остаётся только гадать. В машине он начал сразу же засыпать», — говорится в сообщении реабилитационного центра.

Доберману оказана первая помощь. По предварительной информации, у него уже появился хозяин.