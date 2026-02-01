В омском селе на пожаре пострадал мужчина

Вчера, 31 января, в Любинском районе Омской области случился крупный пожар, пострадал мужчина.
Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, в 11:12 в селе загорелись хозяйственные постройки. Площадь возгорания составила 130 кв. метров, огонь мог перекинуться на соседние дома.
В борьбе с огнем участвовали 8 сотрудников ГУ МЧСС по Омской области на двух пожарных машинах, сотрудники Пожарно-спасательной службы Омской области и добровольной пожарной охраны. Пламя было потушено в 12:38, однако ЧП не обошлось без жертв — на пожаре был травмирован мужчина. Состояние пострадавшего уточняется. Причины пожара устанавливают дознаватели.