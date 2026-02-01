Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре перекрыли движение на улицах Ленинградская и Садовая из-за пожара

В Самаре тушат пожар возле синагоги 1 февраля.

Источник: ПСО Самары

В Самаре 1 февраля загорелся частный дом на улице Садовой, 51, рядом с синагогой. Кадрами с места ЧП поделились в Пожарно-спасательном отряде Самары.

Пожарными перекрыто движение на улицах Ленинградская и Садовая в оба направления, — прокомментировала пресс-служба перевозчика «СамараАвтоГаз».

Из-за ограничений изменился маршрут автобуса № 3: он едет по улицам Самарская и Венцека.

По данным МЧС, в доме загорелась кровля на площади 50 квадратных метров. Еще до приезда пожарных из дома эвакуировались пять человек, среди которых был один ребенок. Погибших и пострадавших нет.

На месте ЧП работает 61 человек при содействии 20 единиц техники. В 11.28 пожар локализовали.