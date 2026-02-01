Ричмонд
Двух человек спасли во время пожара в сауне в Челябинской области

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропечи.

Источник: dostup1.ru

Двух человек спасли во время пожара в сауне в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Кыштыме.

«Возгорание произошло на первом этаже сауны. Огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади 25 квадратных метров, не допустив его распространения», — сообщили в региональном Главке ведомства.

С помощью трехколенной лестницы со второго этажа были эвакуированы два человека. Пострадавших нет.

«В здании не было автономных пожарных извещателей, которые могли бы обнаружить пожар на ранней стадии развития и минимизировать площадь возгорания», — говорят в пресс-центре.