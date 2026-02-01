Бастрыкин отреагировал на жалобу о затянувшемся расследовании избиения подростка в Нижнем Тагиле

Пятнадцатилетнего сына женщины подкараулили и избили несколько подростков из параллельного класса. Мальчику потребовалась медицинская помощь, а его мама обратилась в полицию. Как сообщило тагильское агентство «Между строк», через месяц после случившегося женщина получила отказ в возбуждении уголовного дела. Полицейские мотивировали такое решение тем, что пострадавший получил лишь ушиб мягких тканей головы, трудоспособность не терял и посещал школу, соответственно, состав преступления по статьям УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Побои» не усматривается. К административной ответственности же нападавших не привлекли, так как им нет 16 лет.
Сотрудники ПДН только провели профилактические беседы с участниками конфликта. Кроме того, двух нападавших поставили на профилактический учет, а их родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Причем об этих фактах мать пострадавшего не уведомили.
Женщина обратилась к Бастрыкину с жалобой на то, что в материалах полиции фигурируют не все обидчики ее сына, расследование затянулось, а обращения в различные инстанции не дают результатов. «Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Валерьевичу Францишко доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела», — говорится в сообщении СКР.