Хищения в особо крупном размере выявлены в магазине в Борисове

Фигурантом уголовного дела стал 35-летний заведующий отделом магазина.
«Было установлено, что в течение года подозреваемый занижал суммы полученной выручки и формировал излишки денежных средст в кассе», — отметил Витушко.
Фигурант уголовного дела подозревается в присвоении более 200 тысяч рублей. По данным МВД, присвоенные деньги он тратил на ставки в онлайн-казино.
В отношении завотделом магазина следователи возбудили уголовное дело. Ему вменяется совершение хищения денежных средств в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями.
Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до 12 лет лишения свободы.