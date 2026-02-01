Ричмонд
Хищения в особо крупном размере выявлены в магазине в Борисове

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Сотрудники подразделений по борьбе экономическими преступлениями УВД Минской области выявили факты хищений в одном из торговых объектов Борисова, сообщил журналистам заместитель начальника УБЭП УВД Сергей Витушко.

Источник: Sputnik.by

Фигурантом уголовного дела стал 35-летний заведующий отделом магазина.

«Было установлено, что в течение года подозреваемый занижал суммы полученной выручки и формировал излишки денежных средст в кассе», — отметил Витушко.

Фигурант уголовного дела подозревается в присвоении более 200 тысяч рублей. По данным МВД, присвоенные деньги он тратил на ставки в онлайн-казино.

В отношении завотделом магазина следователи возбудили уголовное дело. Ему вменяется совершение хищения денежных средств в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до 12 лет лишения свободы.