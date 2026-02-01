Саперы из Ростовской области обезвредили фугасную авиабомбу

Саперы из Ростовской области обезвредили авиабомбу в Краснодарском крае. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Взрывоопасный боеприпас весом в 250 кг обнаружили в Новороссийске при проведении земляных работ. Немецкая фугасная авиабомба пролежала в поле со времен Великой Отечественной войны.
Обезвредили снаряд представители Донского спасательного центра МЧС России, специалистам экстренной службы также помогали сотрудники МВД и специалисты управления ГО и ЧС Новороссийска.
— Снаряд доставили на специализированный полигон Раевский, там его подорвали в безопасных в условиях, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.