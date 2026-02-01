Ричмонд
В Каменске-Уральском два человека погибли в огне

Во время пожара в частном доме на Урале погибли мужчина и женщина.

Источник: Комсомольская правда

31 января в 21 час во время пожара в частном доме по улице Гоголя в Каменске-Уральском погибли мужчина и женщина.

Кровля дома полыхала на площади в 80 квадратных метров. С огнем боролись 15 пожарных и четыре расчета. Тела погибших обнаружили под завалами.

— В 22:16 ликвидировано открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в полночь, — проинформировали в МЧС по Свердловской области.

На месте ЧП работали сотрудники полиции и Следственного комитета, оба тела направили на экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти.