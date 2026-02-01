Горный кишлак в Кашкадарье оказался отрезан от мира из-за сильных снегопадов

По словам местных жителей, из-за занесённых дорог возникают серьёзные проблемы с доставкой продуктов питания и получением медицинской помощи. Особенно критической остаётся ситуация на 10-километровом участке автодороги между Майданакской обсерваторией и селом Кизилтом. Именно этот отрезок трассы сельчане просят расчистить в первую очередь, поскольку он является единственным путём сообщения с внешним миром.
Сегодня утром Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что для устранения сложившейся ситуации была создана специальная рабочая группа с участием сотрудников областного управления по чрезвычайным ситуациям и других профильных организаций.
В настоящее время ведутся активные работы по очистке дороги от снега и ликвидации последствий непогоды при помощи специальной техники — грейдеров, бульдозеров и других машин.
В МЧС отмечают, что для устранения последствий задействовано достаточное количество сил и средств, а сама ситуация находится под полным контролем. Судя по всему, в ближайшее время проезд к кишлаку будет восстановлен.