Горный кишлак в Кашкадарье оказался отрезан от мира из-за сильных снегопадов

Vaib.uz (новости Узбекистана. 1 февраля). Вчера в социальных сетях появились тревожные видеозаписи, снятые жителями отдалённого горного поселка в Камашинском районе Кашкадарьинской области. Из-за обильных снегопадов населённый пункт, в котором проживает около 600 человек, оказался полностью отрезан от внешнего мира — все подъездные дороги были засыпаны метровыми слоями снега.

Источник: Vaib.Uz

По словам местных жителей, из-за занесённых дорог возникают серьёзные проблемы с доставкой продуктов питания и получением медицинской помощи. Особенно критической остаётся ситуация на 10-километровом участке автодороги между Майданакской обсерваторией и селом Кизилтом. Именно этот отрезок трассы сельчане просят расчистить в первую очередь, поскольку он является единственным путём сообщения с внешним миром.

Сегодня утром Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что для устранения сложившейся ситуации была создана специальная рабочая группа с участием сотрудников областного управления по чрезвычайным ситуациям и других профильных организаций.

В настоящее время ведутся активные работы по очистке дороги от снега и ликвидации последствий непогоды при помощи специальной техники — грейдеров, бульдозеров и других машин.

В МЧС отмечают, что для устранения последствий задействовано достаточное количество сил и средств, а сама ситуация находится под полным контролем. Судя по всему, в ближайшее время проезд к кишлаку будет восстановлен.