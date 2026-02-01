Заменил «Петю»: в Кашкадарье задержали самопровозглашённого криминального авторитета

Пока настоящий «Петя» отбывает наказание, один из его знакомых решил не упускать момент и присвоить себе чужую криминальную «славу».27-летний житель Карши Лазиз Мухиддинов стал представляться новым «Петей», собрал вокруг себя группу единомышленников и начал участвовать в так называемых «уличных разборках», позиционируя себя в роли криминального лидера.
По данным правоохранительных органов, группа оказывала давление на граждан и занималась вымогательством денег. Один из последних эпизодов закончился для самозваного авторитета крайне неудачно. Мужчина, ставший жертвой давления, отказался платить, после чего Мухиддинов и его сообщники решили «разобраться» с ним силовым методом.
Четверо мужчин подкараулили потерпевшего на автостоянке возле многоквартирного дома, где он проживал, и избили его. В момент совершения противоправных действий все участники инцидента были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время в отношении Лазиза Мухиддинова и его сообщников возбуждено уголовное дело по пункту «б» части второй статьи 277 Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения им избрано заключение под стражу. Проводятся следственные действия.