Заменил «Петю»: в Кашкадарье задержали самопровозглашённого криминального авторитета

Vaib.uz (новости Узбекистана. 1 февраля). Интересная криминальная история развернулась в Кашкадарьинской области. Правоохранители ранее задержали в Карши местного жителя, уголовного авторитета по кличке «Петя», и отправили его за решётку по обвинению в вымогательстве и хулиганстве. Казалось бы, на этом история должна была закончиться, но всё только начиналось.