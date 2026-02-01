Ричмонд
Житель Челябинской области потерял 2,5 миллиона при покупке машины на сайте-двойнике

Очередной жертвой мошенников стал 42-летний житель Троицкого района. Мужчина лишился 2,5 миллионов рублей при покупке автомобиля на сайте-двойнике. Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщили в Главном управлении МВД по Челябинской области.

Источник: Pchela.News

Потерпевший рассказал полицейским, что решил приобрести машину из Южной Кореи. В Интернете он нашёл сайт, похожий на популярную площадку по продаже таких автомобилей.

— Мужчина связался по указанному на ресурсе телефону, где с ним начал общение человек, представившийся менеджером компании, — сообщили в региональном главке МВД. — «Продавец» предложил несколько вариантов автомобилей и направил для оформления сделки электронные копии договоров.

Доверчивый мужчина перечислил несколькими переводами на указанные счета 2,5 миллиона рублей. Сразу после этого менеджер перестал выходить на связь, а обещанную машину покупатель так и не дождался. Осознав, что его обманули, южноуралец обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.