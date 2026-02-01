Житель Челябинской области потерял 2,5 миллиона при покупке машины на сайте-двойнике

Доверчивый мужчина перечислил несколькими переводами на указанные счета 2,5 миллиона рублей. Сразу после этого менеджер перестал выходить на связь, а обещанную машину покупатель так и не дождался. Осознав, что его обманули, южноуралец обратился в полицию.