Уфимец лишился 10 млн рублей, поверив мошенникам в сети

Он занимался криптовалютой и решил подзаработать на процентах.

Источник: Башинформ

По информации регионального МВД, житель Уфы потерял 10 млн рублей, доверившись мошеннику в интернете. Мужчина три года занимался инвестициями в криптовалюты и в специальной группе в мессенджере познакомился с неким Русланом.

Новый знакомый убедил мужчину вложить средства в якобы прибыльные инвестиции, пообещав высокий доход. Потерпевший отправил свои сбережения, рассчитывая на быстрый заработок, но вскоре обнаружил, что деньги невозможно вернуть обратно.

В МВД напоминают: остерегайтесь предложений быстрых денег от незнакомцев и никому не передавайте свои персональные данные и деньги.