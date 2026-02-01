Уфимец лишился 10 млн рублей, поверив мошенникам в сети

По информации регионального МВД, житель Уфы потерял 10 млн рублей, доверившись мошеннику в интернете. Мужчина три года занимался инвестициями в криптовалюты и в специальной группе в мессенджере познакомился с неким Русланом.
Новый знакомый убедил мужчину вложить средства в якобы прибыльные инвестиции, пообещав высокий доход. Потерпевший отправил свои сбережения, рассчитывая на быстрый заработок, но вскоре обнаружил, что деньги невозможно вернуть обратно.
В МВД напоминают: остерегайтесь предложений быстрых денег от незнакомцев и никому не передавайте свои персональные данные и деньги.