Донские саперы уничтожили 250-килограммовую авиабомбу в Новороссийске

Саперы Донского спасательного центра МЧС уничтожили немецкую авиабомбу весом 250 кг, найденную рабочими в Новороссийске. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Ростовской области в своем Telegram-канале.

Источник: Соцсети

Фугасный боеприпас обнаружили во время земляных работ. Снаряд пролежал в поле со времен Великой Отечественной войны. Боеприпас транспортировали на специализированный полигон и подорвали в безопасных условиях, исключающих угрозу для жителей и городской инфраструктуры.

Глава города Андрей Кравченко уточнил, что ликвидацию провели на полигоне в станице Раевской. Сотрудники экстренных служб, МВД, МЧС и ГО и ЧС Новороссийска обеспечили содействие при перевозке и уничтожении боеприпаса.