Донские саперы уничтожили 250-килограммовую авиабомбу в Новороссийске

Фугасный боеприпас обнаружили во время земляных работ. Снаряд пролежал в поле со времен Великой Отечественной войны. Боеприпас транспортировали на специализированный полигон и подорвали в безопасных условиях, исключающих угрозу для жителей и городской инфраструктуры.