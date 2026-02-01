Фугасный боеприпас обнаружили во время земляных работ. Снаряд пролежал в поле со времен Великой Отечественной войны. Боеприпас транспортировали на специализированный полигон и подорвали в безопасных условиях, исключающих угрозу для жителей и городской инфраструктуры.
Донские саперы уничтожили 250-килограммовую авиабомбу в Новороссийске
Саперы Донского спасательного центра МЧС уничтожили немецкую авиабомбу весом 250 кг, найденную рабочими в Новороссийске. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Ростовской области в своем Telegram-канале.