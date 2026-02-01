В Екатеринбурге задержали молодых людей, пугавших прохожих оружием

«На пульт централизованной охраны поступило сообщение о том, что трое молодых людей пугают прохожих оружием. Для установления всех обстоятельств… было направлено два наряда вневедомственной охраны, где информация подтвердилась. Соблюдая все меры предосторожности, сотрудники Росгвардии задержали троих молодых людей и передали их по приезде следственно-оперативной группе полиции», — рассказала собеседница агентства.