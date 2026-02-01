Ричмонд
В Екатеринбурге задержали молодых людей, пугавших прохожих оружием

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Троих молодых людей задержали в Екатеринбурге за то, что они пугали прохожих оружием, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Источник: © РИА Новости

«На пульт централизованной охраны поступило сообщение о том, что трое молодых людей пугают прохожих оружием. Для установления всех обстоятельств… было направлено два наряда вневедомственной охраны, где информация подтвердилась. Соблюдая все меры предосторожности, сотрудники Росгвардии задержали троих молодых людей и передали их по приезде следственно-оперативной группе полиции», — рассказала собеседница агентства.

Как уточнили журналистам в городском управлении МВД, изъятые у задержанных предметы направлены на исследование, по факту инцидента проводится проверка.