Водитель Mazda 5 в Челябинске протаранил три машины во дворе на Молодогвардейцев

В Челябинске водитель устроил тройное ДТП и скрылся.

Источник: Госавтоинспекция города Челябинска

Ночью 1 февраля во дворе дома № 66б на улице Молодогвардейцев в Челябинске водитель Mazda 5 врезался сразу в три припаркованных автомобиля и уехал с места ДТП. Владельцы поврежденных машин вызвали сотрудников ГАИ, на место выехал экипаж ДПС.

— Данное дорожно-транспортное происшествие оформлено и зарегистрировано в установленном порядке. Собственник автомобиля установлен и вызван в Госавтоинспекцию города Челябинска для дачи объяснения и выяснения всех обстоятельств, — сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали происшествия и устанавливают, кто именно находился за рулем Mazda 5 в момент аварии. Водителю, скрывшемуся с места ДТП, грозит лишение прав и административный арест на срок до 15 суток.