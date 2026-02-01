На дорогах Воронежской области за год погибло 319 человек

В 2025 году на дорогах Воронежской области погибло 319 человек и пострадало 3592 человек. Об этом сообщил начальник Управления Госавтоинспекции Воронежской области, полковник полиции Евгений Шаталов.
К счастью, в 2025-ом погибло на 50 человек меньше, чем годом ранее. При этом выросла и аварийность с участием детей на 13%. За год погибло 15 детей, в позапрошлом году — 9 детей. Среди причин аварий — это езда в нетрезвом состоянии, выезд на встречную полосу, а также аварии с электросамокатами и мопедами, которые управляют несовершеннолетние.
В прошлом году в регионе выявили 76 мест концентрации ДТП. Чтобы снизить аварийность используют дорожные знаки, дорожные разметки. В школах проводят профилактические мероприятия по езде на электросамокатах.