На дорогах Воронежской области за год погибло 319 человек

К счастью, в 2025-ом погибло на 50 человек меньше, чем годом ранее. При этом выросла и аварийность с участием детей на 13%. За год погибло 15 детей, в позапрошлом году — 9 детей. Среди причин аварий — это езда в нетрезвом состоянии, выезд на встречную полосу, а также аварии с электросамокатами и мопедами, которые управляют несовершеннолетние.