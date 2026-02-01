Буйный пассажир разбил стекло автобуса из-за конфликта с кондуктором на Большом Сампсониевском проспекте

В Выборгском районе Санкт-Петербурга задержан пассажир, который в порыве гнева разбил стекло автобуса. Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошёл 25 января около 19:00 у дома 44 на Большом Сампсониевском проспекте.
По данным следствия, 37-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, вступил в конфликт с кондуктором из-за неоплаты проезда. После ссоры он вышел из салона автобуса и бутылкой разбил стекло передней двери транспортного средства. О случившемся в полицию заявил 50-летний водитель.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса РФ («Вандализм»). В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось установить и задержать вечером 30 января по месту его жительства на Большом Сампсониевском проспекте.
Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.