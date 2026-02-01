Ричмонд
В Заречном пьяный водитель спровоцировал ДТП с пятью пострадавшими

На Урале пьяный водитель устроил ДТП, в котором травмировались пять человек.

Источник: Госавтоинспекция по Свердловской области

В 1:30 ночи 1 февраля на четвертом километре трассы Мезенское — Заречный произошло серьезное ДТП, в котором пострадали пять человек.

По данным Госавтоинспекции по Свердловской области, 33-летний водитель за рулем «ВАЗ-21120» ехал со стороны села Мезенское на высокой скорости и не справился с управлением.

Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем «Лада-211440», за рулем которого находился 23-летний мужчина.

Травмы получили оба водителя, а также три пассажира «Лады». Все попали в больницу.

Как выяснилось, виновник аварии не имеет прав, за руль он сел в нетрезвом состоянии. На него составили несколько административных протоколов, а машину отправили на спецстоянку.

Водитель второго автомобиля, который оказался жителем Екатеринбурга, имеет права и за руль сел трезвым.

Во время проверки выяснилось, что дорога, где произошло ДТП, содержится в неудовлетворительном состоянии. Обслуживающей организации передали материалы с требованием для устранения недостатков.