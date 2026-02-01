В Ростове пожилой пешеход пострадал от электровелосипеда

В Ростове-на-Дону выясняют обстоятельства происшествия, при котором 80-летний пешеход пострадал из-за водителя на электровелосипеде. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Инцидент произошел около 19:55 вечера 30 января на улице Металлургической. По информации правоохранителей, за рулем электровелосипеда «Куга» (Kugoo) находился 27-летний водитель. Он наехал на пенсионера на пешеходном переходе.
Госавтоинспекция напоминает: водители СИМ (средства индивидуальной мобильности) обязаны соблюдать ПДД, быть внимательными и учитывать дорожную обстановку.
