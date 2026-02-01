Восемь месяцев тюрьмы не научили: сызранский водитель вновь сел за руль пьяным

В ноябре прошлого года, в три часа ночи, при патрулировании ул. Котовского сотрудники ДПС Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ 21093.
Правонарушителя полицейские отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом.
Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.
В ходе проверки выяснилось, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По постановлению суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.
Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и, отбыв наказание, через некоторое время вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Он признался полицейским, что выпил пива и решил съездить за добавкой на автомобиле супруги, которая работала в ночную смену и не знала о его намерениях. Мужчина осознавал, что поступает неправильно, но надеялся, что в столь позднее время его проступок останется незамеченным.
Учитывая повторность правонарушения, следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» 33-летнему злостному нарушителю правил дорожной безопасности предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ). В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.