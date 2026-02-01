Восемь месяцев тюрьмы не научили: сызранский водитель вновь сел за руль пьяным

Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и, отбыв наказание, через некоторое время вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Он признался полицейским, что выпил пива и решил съездить за добавкой на автомобиле супруги, которая работала в ночную смену и не знала о его намерениях. Мужчина осознавал, что поступает неправильно, но надеялся, что в столь позднее время его проступок останется незамеченным.