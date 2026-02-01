Ребенок оказался в ловушке лифта на мосту в Астане

В МЧС напомнили, как действовать в подобных ситуациях. Специалисты советуют сохранять спокойствие, связаться с диспетчером, не нажимать все кнопки подряд, не пытаться самостоятельно раздвигать двери и использовать любые доступные способы связи с внешним миром.