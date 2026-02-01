При атаке дронов в ДНР погибли женщина и ребенок

«В поселке городского типа Сартана городского округа Мариуполь в результате атаки ударных БПЛА ВФУ, погибла женщина 1991 года рождения и мальчик 2020 года рождения», — написал он в Telegram-канале.
Пушилин уточнил, что пострадал еще один ребенок, ему оказывают помощь. Также разрушены три жилых дома.
ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
