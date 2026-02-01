Жительнице Выксы грозит лишение свободы за дропперство

В Выксе завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Её обвиняют в неправомерном обороте средств платежей — дропперстве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как сообщили в ведомстве, женщине в интернете предложили подработку. Нужно было получить на личный банковский счет деньги, а потом перевести их на другой счет. Женщина согласилась и получила за это вознаграждение.
Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей».
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
«Полиция Нижегородской области предупреждает, что передача из корыстной заинтересованности гражданином электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций, является уголовно наказуемым деянием», — отметили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Дропперство — мошенническая схема. В переводе с английского drop — сбрасывать. Дропперы выступают посредниками в схеме, получая деньги от жертвы и передавая их злоумышленникам. С точки зрения российского законодательства не имеет значения знал дроппер о том, что помогает мошенникам или нет.