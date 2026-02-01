Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальник отдела предприятия задержан за взятку на Гродненщине

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Оперативники БЭП Гродненщины при получении взятки задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий Островецкого района.

Источник: Sputnik

По данным правоохранителей, в должностные обязанности мужчины входила ответственность за проведение строительных работ. За подписание акта выполненных работ и обеспечение объемов заказов в последующем он получил от подрядчика деньги.

«️При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлено, что это не единичный случай», — рассказал заместитель начальника УБЭП УВД Гродненщины Михаил Татаревич.

Было установлено, что фигурант принимал «откаты» на системной основе. К настоящему времени известная сумма незаконно полученных вознаграждений — более 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело за взяточничество, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

В МВД подчеркнули, что целенаправленная работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции продолжается.