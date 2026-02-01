Начальник отдела предприятия задержан за взятку на Гродненщине

По данным правоохранителей, в должностные обязанности мужчины входила ответственность за проведение строительных работ. За подписание акта выполненных работ и обеспечение объемов заказов в последующем он получил от подрядчика деньги.
«️При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлено, что это не единичный случай», — рассказал заместитель начальника УБЭП УВД Гродненщины Михаил Татаревич.
Было установлено, что фигурант принимал «откаты» на системной основе. К настоящему времени известная сумма незаконно полученных вознаграждений — более 20 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело за взяточничество, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
В МВД подчеркнули, что целенаправленная работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции продолжается.