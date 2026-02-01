Ричмонд
Процесс над экс-судьей из Ростова начнется в Краснодаре

В феврале начнутся слушания по делу бывшего председателя Советского районного суда Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Дело в отношении бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону рассмотрят в Краснодарском краевом суде. Слушания начнутся 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные электронной картотеки судебной инстанции.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила СК возбуждение уголовного следствия в отношении подозреваемой. Экс-председателю райсуда инкриминируют получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, подсудимая может быть причастна к нескольким эпизодам нарушения закона. Известно, что по этому же делу проходят еще двое подозреваемых, которых обвиняют в передаче взятки и посредничестве во взяточничестве.