Процесс над экс-судьей из Ростова начнется в Краснодаре

Дело в отношении бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону рассмотрят в Краснодарском краевом суде. Слушания начнутся 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные электронной картотеки судебной инстанции.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила СК возбуждение уголовного следствия в отношении подозреваемой. Экс-председателю райсуда инкриминируют получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, подсудимая может быть причастна к нескольким эпизодам нарушения закона. Известно, что по этому же делу проходят еще двое подозреваемых, которых обвиняют в передаче взятки и посредничестве во взяточничестве.