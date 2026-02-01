Мужчина погиб под колесами грузовика в Алматы

По информации пресс-службы Департамента полиции Алматы, дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика произошло 31 января в первой половине дня в Алмалинском районе города — по улице Розыбакиева.
«В настоящее время управлением дознания Департамента полиции Алматы по факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело», — уточнили в полиции.
В пресс-службе добавили, что пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Он скончался на месте.
Полиция настоятельно призывает граждан, в том числе и пешеходов, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.