Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб под колесами грузовика в Алматы

В Алматы под колеса грузового транспорта попал человек, который от полученных травм скончался на месте происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию мегаполиса.

Источник: Соцсети

По информации пресс-службы Департамента полиции Алматы, дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика произошло 31 января в первой половине дня в Алмалинском районе города — по улице Розыбакиева.

«В настоящее время управлением дознания Департамента полиции Алматы по факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело», — уточнили в полиции.

В пресс-службе добавили, что пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Он скончался на месте.

Полиция настоятельно призывает граждан, в том числе и пешеходов, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.