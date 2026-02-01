Беспрозванных: Жителей Балтийской косы, которые не могут попасть домой, разместят хостеле бесплатно

— Ближайший к переправе хостел в Балтийске «Водолаз» примет. Бесплатно, — написал глава региона своем телеграм-канале. — На косе проживает около 200 человек. Уточнил. Всё необходимое там есть. В магазинах — еда, работает пекарня. Связались с хозяйкой, у неё всего хватает. Отопление, электричество — есть. Кроме ФАПа работает бригада врачей от Балтийской больницы. Смогут оказать помощь. Детский сад работает в обычном режиме. Но школьники пока отправятся на дистант.