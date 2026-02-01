Ричмонд
Беспрозванных: Жителей Балтийской косы, которые не могут попасть домой, разместят хостеле бесплатно

Губернатор прокомментировал непростую ситуацию, которая сложилась из-за отмены паромного сообщения.

Источник: телеграм-канал Алексея Беспрозванных

Алексей Беспрозванных поручил главе муниципалитета отработать вопросы проживания и питания с каждым, кто не смог уехать, индивидуально.

— Ближайший к переправе хостел в Балтийске «Водолаз» примет. Бесплатно, — написал глава региона своем телеграм-канале. — На косе проживает около 200 человек. Уточнил. Всё необходимое там есть. В магазинах — еда, работает пекарня. Связались с хозяйкой, у неё всего хватает. Отопление, электричество — есть. Кроме ФАПа работает бригада врачей от Балтийской больницы. Смогут оказать помощь. Детский сад работает в обычном режиме. Но школьники пока отправятся на дистант.

Несмотря на все оперативные меры, губернатор признал, что ледовая обстановка непростая, и усугубляет ситуацию восточный ветер.

— Со вчерашнего дня на телефоне, ищем варианты, как решить проблему. Всё под моим личным контролем. Понимаю, как важно быстро решить проблему, — отметил Алексей Беспрозванных.

Всю необходимую информацию можно получить по номеру единой диспетчерской службы 8 (40145) 3−06−66.