Под Волгоградом мужчина украл деньги из храма

Напомним, 26 января 2026 года в полицию Фроловского района обратилась сторож храма Рождества Пресвятой Богородицы. Женщина рассказала, что около 19:00 неизвестный злоумышленник повредил раму пластикового окна, проник внутрь храма, расположенного на улице Б. Хмельницкого в городе Фролово, и похитил деньги из ящика для пожертвований.