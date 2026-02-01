Ричмонд
Под Волгоградом мужчина украл деньги из храма

Полиция Волгоградской области установила и задержала подозреваемого в хищении пожертвований из церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники уголовного розыска регионального Главка МВД вместе с коллегами из территориального подразделения полиции раскрыли недавнее преступление — кражу из православного храма в городе Фролово, сообщает ГУ МВД по региону.

Напомним, 26 января 2026 года в полицию Фроловского района обратилась сторож храма Рождества Пресвятой Богородицы. Женщина рассказала, что около 19:00 неизвестный злоумышленник повредил раму пластикового окна, проник внутрь храма, расположенного на улице Б. Хмельницкого в городе Фролово, и похитил деньги из ящика для пожертвований.

По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий сотрудники установили личность и задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 31-летний местный житель.

Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.