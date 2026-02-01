Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Руководитель принимал “откаты” на системной основе». 30-летний начальник отдела задержан за получении взятки в Островецком районе

30-летний начальник отдела задержан за получении взятки в Островецком районе.

Источник: Комсомольская правда

Оперативники БЭП Гродненщины с поличным при получении взятки задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий Островецкого района, сообщили в МВД.

Правоохранители рассказали, что мужчина отвечал за проведение строительных работ. Он получил от подрядчика деньги за подписание акта выполненных работ и обеспечение объемов заказов в последующем. Выяснилось, что это не единичный случай.

«Руководитель принимал “откаты” на системной основе. В настоящее время известная сумма незаконно полученных вознаграждений превышает 20 тысяч рублей», — рассказали в МВД.

Теперь фигуранту придется ответить перед законом — ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее писали, что МВД сказало о задержании директора студии красоты и массажистки в Бобруйске.

И мы писали, что белорусы могут получить штраф до 1350 рублей из-за захоронения домашнего животного: «Ни в лесу, ни на участке, ни в парке».

Еще Минфин предупредил белорусов о волне мошенничества о якобы инвестициях.