«Руководитель принимал “откаты” на системной основе». 30-летний начальник отдела задержан за получении взятки в Островецком районе

Оперативники БЭП Гродненщины с поличным при получении взятки задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий Островецкого района, сообщили в МВД.
Правоохранители рассказали, что мужчина отвечал за проведение строительных работ. Он получил от подрядчика деньги за подписание акта выполненных работ и обеспечение объемов заказов в последующем. Выяснилось, что это не единичный случай.
«Руководитель принимал “откаты” на системной основе. В настоящее время известная сумма незаконно полученных вознаграждений превышает 20 тысяч рублей», — рассказали в МВД.
Теперь фигуранту придется ответить перед законом — ему грозит до десяти лет лишения свободы.
