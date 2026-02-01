Жилой дом на улице Фурманова сгорел в Нижнем Новгороде

На место оперативно прибыли пожарные расчеты: в тушении участвовали 40 специалистов и 12 единиц техники. Благодаря слаженной работе спасателей открытое горение быстро удалось ликвидировать, а сам пожар был локализован и полностью потушен в кратчайшие сроки.