Жилой дом на улице Фурманова сгорел в Нижнем Новгороде

На помощь жителям прибыли 40 спасателей и 12 единиц техники.

Источник: МЧС РФ

Двухквартирный жилой дом на улице Фурманова в Сормовском районе загорелся вечером 31 января. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты: в тушении участвовали 40 специалистов и 12 единиц техники. Благодаря слаженной работе спасателей открытое горение быстро удалось ликвидировать, а сам пожар был локализован и полностью потушен в кратчайшие сроки.

К счастью, жильцы дома своевременно эвакуировались, никто не пострадал.

МЧС напоминает жителям города о важности соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в зимний период, когда риск возгораний выше из-за отопительных и электроприборов.