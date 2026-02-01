Экс-коллега задержанной в Нязепетровске чиновницы заявила о её невиновности

В воскресенье 1 февраля 2026 года суд Верхнего Уфалея избрал меру пресечения начальнику отдела имущественных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом Нязепетровского округа.
Чиновницу подозревают в халатности, из-за которой 28 января упал в колодец и погиб девятилетний мальчик. По версии следствия, трагедия произошла из-за того, что подозреваемая не выполняла свои обязанности должным образом, а именно не занималась выявлением и оформлением бесхозных объектов в собственность муниципалитета. Ей вменяют преступление по статье о халатности, повлекшей смерть по неосторожности.
Однако бывшая коллега подозреваемой полагает, что чиновница не виновна в произошедшем. Она считает, что её задержали, поскольку в должностной инструкции написано, что она должна заниматься оформлением бесхозных объектов. Однако там не было прописано, что начальник отдела сама должна ездить по территории и искать незакрытые люки.
Женщина рассказала корреспонденту chel.aif.ru, что нужно выяснять, кто этот колодец в районе вокзала когда-то выкопал и оставил недоделанным.