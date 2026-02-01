Экс-коллега задержанной в Нязепетровске чиновницы заявила о её невиновности

Чиновницу подозревают в халатности, из-за которой 28 января упал в колодец и погиб девятилетний мальчик. По версии следствия, трагедия произошла из-за того, что подозреваемая не выполняла свои обязанности должным образом, а именно не занималась выявлением и оформлением бесхозных объектов в собственность муниципалитета. Ей вменяют преступление по статье о халатности, повлекшей смерть по неосторожности.