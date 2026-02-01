Третий пострадавший в учебном центре МВД в Коми скончался в больнице

«Сегодня скончался пациент, проходивший лечение в Нижнем Новгороде после происшествия в учебном центре МВД. Ранее, 21 января, мужчина был доставлен санавиацией в Приволжский исследовательский медицинский университет», — говорится в сообщении.
В минздраве уточнили, что в Москве шесть пострадавших продолжают находиться под медицинским наблюдением: один мужчина в тяжелом состоянии находится в Центре имени Вишневского в отделении реанимации, еще пять проходят лечение в пульмонологическом отделении Главного госпиталя МВД России, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Как сообщала пресс-служба СУСК РФ по Коми, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. Суд 17 января отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий, 19 января заключен под стражу и начальник учебного центра. Всего потерпевшими по делу признаны 30 человек. Минздрав Коми ранее сообщал, что двое пострадавших скончались в больнице.