Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Thairath: в Паттайе обнаружили останки пропавшего россиянина

БАНГКОК, 1 февраля. /ТАСС/. Таиландские полицейские обнаружили в окрестностях Паттайи останки, предположительно, принадлежащие россиянину Михаилу Емельянову, который пропал 7 января. Об этом сообщила газета Thairath.

Источник: Reuters

По данным издания, 30-летний россиянин был убит, а его тело расчленено и завернуто в черные пластиковые пакеты и одежду, схожую с той, которую носила жертва в день исчезновения. Полиция Таиланда занимается идентификацией обнаруженных останков, однако имеющиеся у криминалистов данные указывают на то, что они принадлежат именно Емельянову.

Полиция задержала по этому делу в Бангкоке подозреваемого иностранного гражданина и допрашивает его. Как утверждает Thairath, убийство могло быть совершено из-за денежного долга.

Прибывшая в Таиланд мать россиянина Ольга Лазаренко ранее сообщила местным СМИ, что ее сын проживал в королевстве в течение последних двух лет. После 7 января он перестал выходить на связь. Перед исчезновением он предупредил ее, что собирается на встречу с двумя россиянами. Емельянов указал, что эта встреча может быть потенциально опасной для него. После его исчезновения Лазаренко подала заявление в полицейский участок города Паттайя.