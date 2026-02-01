Thairath: в Паттайе обнаружили останки пропавшего россиянина

Прибывшая в Таиланд мать россиянина Ольга Лазаренко ранее сообщила местным СМИ, что ее сын проживал в королевстве в течение последних двух лет. После 7 января он перестал выходить на связь. Перед исчезновением он предупредил ее, что собирается на встречу с двумя россиянами. Емельянов указал, что эта встреча может быть потенциально опасной для него. После его исчезновения Лазаренко подала заявление в полицейский участок города Паттайя.