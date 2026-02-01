Thairath: в Паттайе обнаружили останки пропавшего россиянина

По данным издания, 30-летний россиянин был убит, а его тело расчленено и завернуто в черные пластиковые пакеты и одежду, схожую с той, которую носила жертва в день исчезновения. Полиция Таиланда занимается идентификацией обнаруженных останков, однако имеющиеся у криминалистов данные указывают на то, что они принадлежат именно Емельянову.
Полиция задержала по этому делу в Бангкоке подозреваемого иностранного гражданина и допрашивает его. Как утверждает Thairath, убийство могло быть совершено из-за денежного долга.
Прибывшая в Таиланд мать россиянина Ольга Лазаренко ранее сообщила местным СМИ, что ее сын проживал в королевстве в течение последних двух лет. После 7 января он перестал выходить на связь. Перед исчезновением он предупредил ее, что собирается на встречу с двумя россиянами. Емельянов указал, что эта встреча может быть потенциально опасной для него. После его исчезновения Лазаренко подала заявление в полицейский участок города Паттайя.