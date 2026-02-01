Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургского предпринимателя Михаила Емельянова убили за долги в Таиланде

В Паттайе (Таиланд) 1 февраля обнаружили останки 30-летнего петербуржца Михаила Емельянова, пропавшего в начале января. Его тело расчленили и закопали вблизи местного пруда, пишет Pattaya News.

Источник: Соцсети

Михаил Емельянов исчез 7 января в поселке Сен Сири, где планировал встретиться с двумя россиянами, сообщили волонтеры, участвовавшие в его поисках. По их данным, он якобы вел бизнес, связанный с продажей наркотических веществ — владел «каннабис-баром». Мотивом преступления был долг убитого.

Злоумышленники требовали у родственников бизнесмена выкуп в размере 120 тыс. долларов США, но к моменту, когда деньги были собраны, перестали выходить на связь.

Один из предполагаемых участников расправы задержан, остальных разыскивают.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше