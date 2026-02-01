Петербургского предпринимателя Михаила Емельянова убили за долги в Таиланде

Михаил Емельянов исчез 7 января в поселке Сен Сири, где планировал встретиться с двумя россиянами, сообщили волонтеры, участвовавшие в его поисках. По их данным, он якобы вел бизнес, связанный с продажей наркотических веществ — владел «каннабис-баром». Мотивом преступления был долг убитого.