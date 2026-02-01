18-летний мошенник из Уфы обманывал пожилых женщин

Первой жертвой преступников стала 86-летняя пенсионерка. Ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками полиции и банка. Под предлогом защиты ее сбережений от якобы готовящегося хищения они убедили женщину передать деньги курьеру. В итоге пенсионерка лишилась 250 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, она незамедлительно обратилась в полицию.
Спустя несколько дней по такому же сценарию «развели» на деньги — на 160 тысяч рублей — 70-летнюю горожанку.
Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Уфы, который выполнял роль курьера. Он лично приходил к потерпевшим, забирал у них наличные деньги, а затем переводил их своим сообщникам, часть суммы оставлял себе.
По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под стражей. У него было изъято 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Уфе.