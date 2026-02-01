18-летний мошенник из Уфы обманывал пожилых женщин

Первой жертвой преступников стала 86-летняя пенсионерка. Ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками полиции и банка. Под предлогом защиты ее сбережений от якобы готовящегося хищения они убедили женщину передать деньги курьеру. В итоге пенсионерка лишилась 250 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, она незамедлительно обратилась в полицию.