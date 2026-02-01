Ричмонд
Посольство РФ о блэкауте в Молдове: МГРЭС не имеет отношения к сбою

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Распространяемая рядом СМИ информация о причастности расположенной в Приднестровье МолдГРЭС и ее персонала к аварии в энергосистеме Молдовы 31 января не соответствует действительности, заявили в посольстве России в Молдове.

Источник: Sputnik.md

«По информации посольства, 31 января в 10:42 произошло отключение одной фазы высоковольтной линии “Вулканешты — Молдавская ГРЭС”. Инцидент произошёл на территории Украины, на расстоянии около 60 км от Приднестровья. Предположительно, причиной послужили неблагоприятные погодные условия», — говорится в сообщении посольства.

Как добавили в дипмиссии, внезапное падение частоты и напряжения в электросети привело к развитию аварийных процессов, после чего специалисты ГУП «ГК Днестрэнерго» совместно с Молдавской ГРЭС оперативно произвели отключение различных ЛЭП, что позволило сохранить бесперебойную работу электростанции.

«Благодаря быстрым и профессиональным действиям руководства и персонала МГРЭС удалось избежать полной остановки агрегатов. В противном случае авария повлекла бы за собой катастрофические последствия для всего энергорайона, устранить которые в короткий срок было бы невозможно. На протяжении суток электростанция работает в штатном режиме», — сообщили в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что в настоящее время линия готовится к включению со стороны Молдовы и Украины.

Напомним, внезапные отключения электроэнергии по всей Молдове произошли в субботу утром. В правительстве страны сначала заявили, что причина блэкаута непогода (обледенение проводов), затем в Минэнерго уточнили, что в энергосистеме республики произошел аварийный сбой из-за серьезных проблем в украинской электросети упало напряжение на высоковольтной линии 400 кВ Исакча — Вулканешты — МГРЭС, что привело к отключению системы. Позднее в Минэнерго Украины уточнили, что произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

