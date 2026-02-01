Ричмонд
Уфимец потерял десять миллионов рублей при встрече с мошенниками в сети

Он пытался инвестировать в криптовалюту.

Источник: Комсомольская правда

Уфимец потерял десять миллионов рублей при попытке инвестировать в криптовалюту. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

По предоставленным данным, в тематической группе мужчина познакомился с неким мужчиной, который предложил тому заработок с высокими процентами. После он перевел незнакомцу все свои криптосбережение, а когда попытался вывести средства, новый партнер перестал выходить на связь.

Общая сумма потерянных денег составила десять миллионов рублей.

