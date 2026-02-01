Ричмонд
Подросток-пассажир пострадал при погоне за машиной с 13-летним водителем в Ленобласти

В Подпорожском районе Ленинградской области 16-летний подросток пострадал при погоне со стрельбой за автомобилем под управленим 13-летнего водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Источник: Коммерсантъ

Накануне около 22:20 в деревне Курполо наряд Госавтоинспекции заметил автомобиль Lada Vesta Cross. Водитель, увидев экипаж, совершил резкий разворот и попытался скрыться. На световые и звуковые сигналы, а также неоднократные требования остановиться он не реагировал.

Сотрудники ГАИ применили табельное оружие. После нескольких попаданий машина была остановлена у дома 10 по улице Никольской в деревне Согиницы. За рулем оказался 13-летний школьник. В результате стрельбы пострадал 16-летний пассажир, молодого человека доставили в медучреждение.

По версии правоохранителей, подросток без спроса взял машину своих родителей. Его поставят на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних, а родителей привлекут к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В главке добавили, что действия сотрудников признаны законными, их планируют поощрить.