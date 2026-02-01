Подросток-пассажир пострадал при погоне за машиной с 13-летним водителем в Ленобласти

По версии правоохранителей, подросток без спроса взял машину своих родителей. Его поставят на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних, а родителей привлекут к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В главке добавили, что действия сотрудников признаны законными, их планируют поощрить.