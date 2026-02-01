В Богородске под Нижним Новгородом «ГАЗель» сбила девушку на проезжей части

Предварительная информация указывает на то, что пострадавшая находилась на проезжей части, но не совершала перехода дороги. Все обстоятельства её нахождения на дороге в данный момент выясняются. Девушка получила травмы различной степени тяжести и была оперативно госпитализирована в Павловскую центральную районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.