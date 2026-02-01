Ричмонд
В Богородске под Нижним Новгородом «ГАЗель» сбила девушку на проезжей части

Пострадавшая госпитализирована.

Источник: Аргументы и факты

В пятницу, 1 февраля, в городе Богородск Нижегородской области зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. По данным регионального УГИБДД, на улице Туркова 27-летний водитель грузовой «ГАЗели» совершил наезд на 22-летнюю девушку.

Предварительная информация указывает на то, что пострадавшая находилась на проезжей части, но не совершала перехода дороги. Все обстоятельства её нахождения на дороге в данный момент выясняются. Девушка получила травмы различной степени тяжести и была оперативно госпитализирована в Павловскую центральную районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят тщательную проверку по факту случившегося, устанавливая все детали аварии и определяя степень вины каждого участника. Госавтоинспекция в очередной раз призывает пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и использовать для пересечения или нахождения на проезжей части только специально предназначенные для этого зоны.