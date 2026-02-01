Осужденная за теракт Трепова* заявила, что была готова к тюрьме

«Я говорила Роману (куратору — ред.): “Меня из-за вашей затеи в тюрьму посадят”. Но в целом я прекрасно понимала, что это может обернуться очень большим сроком. И почему-то была на это готова, не знаю, почему», — сказала она журналисту ВГТРК Андрею Медведеву в документальном фильме «Предательство».
Она заявила, что сначала ей «было очень интересно во всём этом участвовать», но после взрыва она поняла, что ее жизнь на этом закончена.
«Конечно, была (надежда — ред.). Но когда я открыла телефон, а там все контакты удалены… У меня первые пару дней была истерика какая-то от того, что я такая глупая», — ответила Трепова* журналисту, спросившему, была ли у нее надежда, что кураторы ей помогут, и поняла ли она, что они использовали и бросили ее.
В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову* виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также в использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года и штрафом 600 тысяч рублей. В мае 2024 года Апелляционный военный суд признал решение законным, оно вступило в силу. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой* статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, более 50 человек пострадали.
*Лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ.