Осужденная за теракт Трепова* заявила, что была готова к тюрьме

«Конечно, была (надежда — ред.). Но когда я открыла телефон, а там все контакты удалены… У меня первые пару дней была истерика какая-то от того, что я такая глупая», — ответила Трепова* журналисту, спросившему, была ли у нее надежда, что кураторы ей помогут, и поняла ли она, что они использовали и бросили ее.