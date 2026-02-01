Ричмонд
В Новосибирске спасатели вытащили упавшего в овраг мужчину

Сибиряк сказал, что гулял по лесу, упал и не смог выбраться самостоятельно.

Источник: спасатели МАСС

1 февраля в Новосибирске спасатели МАСС пришли на помощь 39-летнему мужчине, который свалился в заснеженный овраг. Его обнаружили вдали от жилых домов.

Спасатели с помощью веревки смогли вытащить из оврага пострадавшего мужчину. На вопрос, что он делал посреди бела дня в лесу на краю города, тот ответил, что просто гулял:

— А может и, подобно герою сказки «Двенадцать месяцев», пошёл за подснежниками, но нашел лишь угрозу для своей жизни и здоровья, — иронично заметили спасатели.

В итоге серьезных травм сибиряк смог избежать. До вызванной скорой помощи и волнующихся родственников он добрался своим ходом.