В Белгороде в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница

«Женщину с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ей оказывается все необходимая медицинская помощь. Кроме того, повреждены два автомобиля, а на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что женщина и мальчик погибли в результате атаки украинских беспилотников в поселке городского типа Сартана.
