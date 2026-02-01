Ричмонд
В Белгороде в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница

В Белгороде в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала мирная жительница. Об этом 1 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Женщину с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ей оказывается все необходимая медицинская помощь. Кроме того, повреждены два автомобиля, а на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что женщина и мальчик погибли в результате атаки украинских беспилотников в поселке городского типа Сартана.

