Нападением собак на ребёнка в Усолье-Сибирском заинтересовался Бастрыкин

Как рассказали в Информационном центре Следственного комитета России, ребёнок не пострадал, последствий нападения собак удалось избежать — однако обращения местных жителей в компетентные органы по поводу отлова животных не принесли результатов и никаких мер по поимке собак не принимается. В СУ СК РФ по Иркутской области завели уголовное дело.