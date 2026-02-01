Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нападением собак на ребёнка в Усолье-Сибирском заинтересовался Бастрыкин

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что собаки набросились на мальчика в Усолье-Сибирском в январе этого года.

Как рассказали в Информационном центре Следственного комитета России, ребёнок не пострадал, последствий нападения собак удалось избежать — однако обращения местных жителей в компетентные органы по поводу отлова животных не принесли результатов и никаких мер по поимке собак не принимается. В СУ СК РФ по Иркутской области завели уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Анатолию Ситникову доложить о ходе расследования дела и его результатах. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.