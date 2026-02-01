Нападением собак на ребёнка в Усолье-Сибирском заинтересовался Бастрыкин

Как рассказали в Информационном центре Следственного комитета России, ребёнок не пострадал, последствий нападения собак удалось избежать — однако обращения местных жителей в компетентные органы по поводу отлова животных не принесли результатов и никаких мер по поимке собак не принимается. В СУ СК РФ по Иркутской области завели уголовное дело.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Анатолию Ситникову доложить о ходе расследования дела и его результатах. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.