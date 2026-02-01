Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18-летнего жителя Апастовского района взяли под стражу в зале суда

Ранее осужденного за кражу с проникновением в жилище, отправили в колонию на полтора года.

Источник: Прокуратура Татарстана

Восемнадцатилетний житель Апастовского района, который ранее был осужден за кражу с незаконным проникновением в жилище, получил наказание в виде полутора лет лишения свободы.

Основанием для такого решения стало систематическое нарушение им условий испытательного срока. В частности, молодой человек игнорировал обязанность отмечаться в инспекции. Суд согласился с позицией прокуратуры и заменил условный срок реальным лишением свободы в колонии общего режима. Приговор был вынесен в зале суда, и юношу сразу же взяли под стражу.

Прокуратура Апастовского района обеспечила участие студентов колледжа в судебном процессе. Таким образом, они смогли лично убедиться в важности соблюдения законов.