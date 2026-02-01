18-летнего жителя Апастовского района взяли под стражу в зале суда

Основанием для такого решения стало систематическое нарушение им условий испытательного срока. В частности, молодой человек игнорировал обязанность отмечаться в инспекции. Суд согласился с позицией прокуратуры и заменил условный срок реальным лишением свободы в колонии общего режима. Приговор был вынесен в зале суда, и юношу сразу же взяли под стражу.