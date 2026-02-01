Ричмонд
Депутат ПМР назвал причину блэкаута в Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Произошедший в Молдавии блэкаут стал следствием бездарной энергополитики действующей власти во главе с президентом Майей Санду, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Источник: © РИА Новости

В субботу минэнерго Молдавии заявило, что в ряде районов страны произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины. Мэр молдавской столицы Ион Чебан также сообщил, что большая часть Кишинева осталась без света, встали троллейбусы. В таможенной службе заявили, что на нескольких пунктах пропуска временно прервано электроснабжение и осуществляется ручное таможенное оформление. Спустя несколько часов министр энергетики республики Дорин Жунгиету сообщил, что электроснабжение на территории Молдавии полностью восстановлено.

«Как известно, в последний день января 2026 года Молдова, и не только она, погрузилась в блэкаут ввиду событий в энергосистеме Украины. Очевидно, что главной причиной этого послужила политика команды Майи Санду, разорвавшей совместную работу с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС», — сказал Сафонов.

По его словам, ранее такая совместная работа гарантировала наличие небольшого замкнутого анклава из Молдавии и Приднестровья, что исключало технические катастрофы и вдобавок гарантировало невысокую стоимость поставляемой в Молдавию электроэнергии.

«Теперь же кишиневская власть может забыть о свете по 66 долларов. Кишинев платит многократно дороже и часто — каждый день вместо долгосрочных контрактов с МГРЭС. Причина тому — политическое решение об отказе от энергозакупки в ПМР, лишь бы лишить приднестровскую казну доходов. А заодно евроглобалисты дали указания команде Санду не приобретать российские энергоносители», — отметил собеседник агентства.

Без возвращения кишиневских властей к работе с Молдавской ГРЭС угроза катастроф в энергосистеме Молдавии будет сохраняться, добавил Сафонов.

