«Теперь же кишиневская власть может забыть о свете по 66 долларов. Кишинев платит многократно дороже и часто — каждый день вместо долгосрочных контрактов с МГРЭС. Причина тому — политическое решение об отказе от энергозакупки в ПМР, лишь бы лишить приднестровскую казну доходов. А заодно евроглобалисты дали указания команде Санду не приобретать российские энергоносители», — отметил собеседник агентства.